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Президент позволил штрафовать каналы и радио за сепаратизм

Пятница, 25 ноября 2016, 15:29

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать нарушителей законодательства.

Об этом свидетельствует информация на сайте законопроекта.

Указано, что законопроект возвращен с подписью от президента.

Законопроект предусматривает, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания может накладывать санкции на теле-, радиовещателей, которые сейчас предусмотрены законодательством.

Также говорится о возможности Нацсовета накладывать штрафы.

Если после штрафа компания не повторяет нарушение, то штраф в течение года ликвидируется и предупреждения не применяется к этой телерадиокомпании.

Введение таких изменений депутаты мотивировали необходимостью нацрегулятора влиять на информационное пространство Украины, чтобы в нем было таких явлений, как сепаратизм.

Украинская правда

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Темы: СМИПорошенко
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