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Янукович каже, що зібрав 3 томи матеріалів у справі Майдану

П'ятниця, 25 листопада 2016, 16:38

Екс-президент Віктор Янукович стверджує, що зібрав додаткові свідоцтва про події на Майдані і звернувся до українських правоохоронців з вимогою долучити їх до справи.

Про це він заявив в інтерв'ю російському каналу "Росія 24", повідомляє ТАСС.

"Я і мої помічники підготували великі матеріали – це три великих томи, ви їх побачите. Це додаткові свідчення тих злочинів, які були скоєні на Майдані. І ми будемо просити Святошинський суд і Генпрокуратуру України, щоб ці матеріали були вивчені та залучені до справи", – сказав він.

"Ми вважаємо, що ця справа не може бути розглянута без слідства щодо загиблих співробітників правоохоронних органів. Ці злочини залишились безкарними. Це порушення Конституції. Всі прикриваються "майданними" законами, які не дають слідчим об'єктивно підійти до цього розслідування", – додав він.

Янукович заявив, що розстріли учасників акції та бійців спецпідрозділу "Беркут" велися "з одних і тих же будівель".

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців", яких представники "Правого сектору" заблокували в Лук'янівському СІЗО, засідання було перенесене на понеділок на 13:00 за київським часом.

Теми: ЯнуковичМайдан
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