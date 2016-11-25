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Янукович заявил, что собрал 3 тома материалов по делу Майдана

Пятница, 25 ноября 2016, 16:38

Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что собрал дополнительные свидетельства о событиях на Майдане и обратился к украинским правоохранителям с требованием приобщить их к делу.

Об этом он заявил в интервью российскому каналу "Россия 24", сообщает ТАСС.

"Я и мои помощники подготовили большие материалы – это три больших тома, вы их увидите. Это дополнительные свидетельства тех преступлений, которые были совершены на Майдане. И мы будем просить Святошинский суд и Генпрокуратуру Украины, чтобы эти материалы были изучены и приобщены к делу", – сказал он.

"Мы считаем, что это дело не может быть рассмотрено без следствия по погибшим сотрудникам правоохранительных органов. Эти преступления остались безнаказанными. Это нарушение Конституции. Все прикрываются "майданными" законами, которые не дают следователям подойти объективно к этому расследованию", – добавил он.

Янукович заявил, что расстрелы участников акции и бойцов спецподразделения "Беркут" велись "из одних и тех же зданий".

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев", которых представители "Правого сектора" заблокировали в Лукьяновском СИЗО, заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Темы: ЯнуковичМайдан
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