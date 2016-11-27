Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "ДНР" вимагають припинити діяльність гуманітарної організації "Людина у скруті"

Неділя, 27 листопада 2016, 01:52
У ДНР вимагають припинити діяльність гуманітарної організації Людина у скруті

У суботу, 26 листопада, бойовики угруповання "ДНР" прийшли до донецького офісу чеської гуманітарної організації "Людина у скруті" з вимогою негайно згорнути її діяльність на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Керівник організації Шімон Панек заявив, що представники бойовиків не повідомили причини, чому чеським гуманітарним працівникам відмовлено в акредитації.

"Нас засмучує, що керівництво в Донецьку без будь-яких роз’яснень відмовило нам у доступі до людей, які насправді нашої допомоги потребують, і таким чином порушило міжнародне гуманітарне право", - заявив він.

При цьому координатор допомоги Україні Томаш Коціан зазначив, що працівники "Людина у скруті" "досі виконували всі вимоги місцевих органів і систематично інформували їх про свою діяльність. Ніяких причин для непродовження акредитації нам офіційно не назвали".

Як повідомляють чеські ЗМІ, відповідно до вимоги сепаратистів "всі гуманітарні працівники "Людини у скруті" повинні протягом 24 годин покинути територію "ДНР".

Чеська організація "Людина у скруті" надає гуманітарну допомогу жителям Донбасу з серпня 2014 року. Тільки протягом 2016 року чеські гуманітарні працівники допомогли продуктами близько 490 тисячам жителів з окупованих територій.

"Людина у скруті" також надавала допомогу жителям Донеччини у відновленні житла і привозила питну воду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: