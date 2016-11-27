Туреччина заявила, що проти сирійської опозиції застосували хімзброю
Генштаб ЗС Туреччини заявив, що терористична організація ДЕАШ застосувала хімзброю під час ракетного обстрілу району Халілійе на півночі Сирії проти сил опозиції.
Як повідомляє агенція "Анадолу", судячи з ознак, які виявлено у 22 бійців формувань сирійської опозиції, снаряди містили отруйні гази.
Під час авіарейду, проведеного ВПС Туреччини в рамках операції "Щит Євфрату" в районі Аніф на півночі Сирії ліквідовано 4 цілі терористів ДЕАШ, йдеться у повідомленні Генштабу Туреччини.
Як відомо, антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини. Операція має на меті очистити прикордонні райони Туреччини від терористів, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і надати підтримку міжнародній місії з боротьби з ДЕАШ.