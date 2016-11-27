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Турция заявила, что против сирийской оппозиции применили химоружие

Воскресенье, 27 ноября 2016, 10:57

Генштаб ВС Турции заявил, что террористическая организация ДЕАШ применила химоружие при ракетном обстреле района Халилийе на севере Сирии против сил оппозиции.

Как сообщает агентство "Анадолу", судя по признакам, которые выявлены у 22 бойцов формирований сирийской оппозиции, снаряды содержали ядовитые газы.

Во время авиарейда, проведенного ВВС Турции в рамках операции "Щит Евфрата" в районе Аниф на севере Сирии ликвидированы 4 цели террористов ДЕАШ, говорится в сообщении Генштаба Турции.

Как известно, антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Операция имеет целью очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ДЕАШ.

Темы: Сириявойнаоружие
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