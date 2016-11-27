Саакашвілі провів збори свого "Руху". Вимагав перевиборів

У центрі Києві біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу відбулися збори прихильників нової ініціативи екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил".

Як повідомляє кореспондент УП, участь у заході взяли кілька тисяч людей.

Біля Музейного провулку розміщено сцену з великим білбордом "Остання зима цієї влади". Дорогу по вул. Грушевського перекрито, траспорт не їздить.

фото романа кравця

На сцені окрім Саакашвілі присутні Юлія Марушевська та екс-голова Нацагентства з питань держслужби Денис Бродський, який веде мітинг.

Серед людей, які зібралися на захід, присутня молодь. У руках учасники тримають національні прапори та прапори ЄС, також у натовпі можна бачити прапори партії "5.10".

Раніше на центральних вулицях Києва та біля виходів з метро волонтери та члени "РНС" роздавали перехожим запрошення - листівки щодо мітингу.

Громадський порядок на заході забезпечують бійці Нацгвардії.

Як зазначається на сторінці "Руху нових сил" у Facebook, партія "відкрита для всіх, але принципово на наших умовах: тільки нові обличчя, тільки ті, хто не грабував Україну, ті, хто будуть розбудовувати нову успішну країну для майбутнього наших дітей, а не для власного збагачення".

У своєму виступі Міхеіл Саакашвілі заявив про вимогу дострокових парламентських виборів та про бажання "блискавично і безкомпромісно навести лад в країні".

"Ми вимагаємо призначити нові позачергові вибори, з новим ЦВК, з новим законом про вибори", - заявив Саакашвілі.

Він анонсував "посадки людей при владі, зниження податків, судову реформу та наведення порядку в країні, якщо потрібно - дуже жорстко".

"На очах у всіх крадуть заводи, крадуть все, до чого дотягуються. Вам не здається, що Україна застрягла у магічному колі корупції? Так і є, але магії там немає, там є маленька група бариг. Вони забирають все багатство нашої країни", - заявив він.

"Досить, настав час сказати цій малій шайці - віднині народ буде вирішувати напрям нашої країни, віднині уряд буде звітувати перед людьми, а не олігархами", - додав екс-губернатор Одещини.

Також Саакашвілі заявив, що влада його боїться і намагається видалити з країни: "Мене ненавидять, бо я знаю, як перебороти корупцію, як розхитати їхній картковий будинок. Вони бояться мене, бо я не мовчу".

"Ми створюємо не нову партію, а новий політичний клас. Наші ряди не продаються, а об'єднують найкращих людей", - додав Саакашвілі.

Станом на 14:15 мітинг "РНС" завершився, основна частина його учасників розійшлася, на місці акції залишається нечисленна група людей, рух транспорту на прилеглих вулицях відновлено.

Фото "Руху нових сил" Фото Романа Кравця

Саакашвілі виступає на площі і говорить про майбутнє наших дітей в Україні. Тільки його діти живуть не в Україні... — Oksana Kovalenko (@superumka) November 27, 2016

На сайті "РНС" зазначається, що збори проводяться, "щоб голосно висловити все наболіле".



"Колосальний кредит довіри, який отримала діюча Верховна Рада, витрачений. Замість реальних змін ми отримали їхню імітацію... Нас просто зрадили. І ми говоримо – досить. Україні потрібен професійний Кабмін, патріотичний парламент і відповідальний гарант Конституції. Покажемо "червону картку" владі - цим горе-реформаторам. Досить чекати – пора діяти! Це має бути остання зима цієї Ради. Ми вимогаємо перевиборів", - заявили у "Русі нових сил".

Як відомо, 19 листопада Саакашвілі заявив про створення "Руху нових сил" і про намір провести 27 листопада в Києві відкриту Раду цього руху.

Один з лідерів "Руху нових сил" Давид Сакварелідзе заявив, що "Рух" мають зареєструвати у Міністерстві юстиції як політичну партію.

Українська правда