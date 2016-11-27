Саакашвили провел сборы своего "Руха". Потребовал перевыборов

В центре Киева возле памятника Вячеславу Чорноволу прошли сборы сторонников новой инициативы экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили "Рух новых сил".

Как сообщает корреспондент УП, участие в мероприятии приняли несколько тысяч человек.

У Музейного переулка размещена сцена с большим билбордом "Последняя зима этой власти". Дорога по ул. Грушевского перекрыта, траспорт не ездит.

фото романа кравця

На сцене кроме Саакашвили присутствуют Юлия Марушевская и экс-глава Нацагентства по вопросам госслужбы Денис Бродский, который ведет митинг.

Среди людей, которые собрались на мероприятие, присутствует молодежь. В руках участники держат национальные флаги и флаги ЕС, также в толпе можно видеть флаги партии "5.10".

Ранее на центральных улицах Киева и у выходов из метро волонтеры и члены "РНС" раздавали прохожим приглашения - листовки о митинге.

Общественный порядок на мероприятии обеспечивают бойцы Нацгвардии.

Как отмечается на сайте "Руха новых сил" в Facebook, партия "открыта для всех, но принципиально на наших условиях: только новые лица, только те, кто не грабил Украину, те, кто будут строить новую успешную страну для будущего наших детей, а не для собственного обогащения".

В своем выступлении Михеил Саакашвили заявил о требовании досрочных парламентских выборов и о желании "молниеносно и бескомпромиссно навести порядок в стране".

"Мы требуем назначить новые внеочередные выборы, с новым ЦИК, с новым законом о выборах", - заявил Саакашвили.

Он анонсировал "посадки людей при власти, снижение налогов, судебную реформу и наведение порядка в стране, если нужно - очень жестко".

"На глазах у всех воруют заводы, воруют все, к чему дотягиваются. Вам не кажется, что Украина застряла в магическом круге коррупции? Так и есть, но магии там нет, там есть маленькая группа барыг. Они забирают все богатство нашей страны", - заявил он.

"Достаточно, пора сказать этой шайке - отныне народ будет решать направление нашей страны, отныне правительство будет отчитываться перед людьми, а не олигархами", - добавил экс-губернатор Одесской области.

Также Саакашвили заявил, что власть его боится и пытается выдворить из страны: "Меня ненавидят, потому что я знаю, как преодолеть коррупцию, как расшатать их карточный дом. Они боятся меня, потому что я не молчу".

"Мы создаем не новую партию, а новый политический класс. Наши ряды не продаются, а объединяют лучших людей", - добавил Саакашвили.

По состоянию на 14:15 митинг "РНС" завершился без происшествий, основная часть его участников разошлась, на месте акции остается немногочисленная группа людей, движение транспорта по прилегающим улицам возобновилось.

Фото "Руху нових сил" Фото Романа Кравця

На сайте "РНС" отмечается, что собрание проводится, "чтобы громко высказать все наболевшее".

"Колоссальный кредит доверия, который получила действующая Верховная Рада, потрачен. Вместо реальных изменений мы получили их имитацию ... Нас предали. И мы говорим - хватит. Украине нужен профессиональный Кабмин, патриотический парламент и ответственный гарант Конституции. Покажем "красную карточку" власти - этим горе-реформаторам. Хватит ждать - пора действовать! Это должна быть последняя зима этой Рады. Мы требуем перевыборов", - заявили в "Рухе новых сил".

Как известно, 19 ноября Саакашвили заявил о создании "Руха новых сил" и о намерении провести 27 ноября в Киеве открытый Совет этого движения.

Один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что "Рух" планируют зарегистрировать в Минюсте как политическую партию.

Украинская правда