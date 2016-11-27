Сестра Льовочкіна очолила топ-5 власників офшорів

Електронні декларації показали, що майже половина закордонних компаній у власності українських держслужбовців і депутатів - розташована у офшорах.

Про це пише bihus.info.

Як зазначається, аналіз усього масиву електронних декларацій проектом "Народне НАЗК" показав - 115 декларантів вказали, що мають у власності компанії за кордоном.

Загальна кількість таких компаній – 375 і розташовані вони у 41 країні світу. З них 237 компаній 58 декларантів - в офшорних зонах.

За даними видання, відкриває п’ятірку лідерів за кількістю офшорів голова депутатської групи "Партія Відродження" Віталій Хомутиннік. Він має у власності 9 компаній, що зареєстровані за кордоном.

Із результатом у 13 компаній його випереджає заступник голови депутатської групи "Воля народу" Степан Івахів.

Третє місце розділили троє: член депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" Максим Єфімов, а також члени депутатської групи "Воля народу" Іван Фурсін та Олександр Фельдман. У кожного з них по 22 компанії в офшорах.

Депутат від "Опозиційного блоку" Новинський Вадим дійшов до кругленької цифри - в нього задекларовано 30 компаній за кордоном.

І лідером у рейтингу стала член партії "Опозиційний блок" та сестра екс-голови Адміністрації Президента України - Льовочкіна Юлія. На її рахунку 45 офшорних компаній.

Як пише видання, лідером за кількістю офшорних компаній, що мають українських власників, є Кіпр – на острові розташовано 136 підприємств, які теоретично могли би сплачувати податки в український держбюджет.

На другому та третьому місцях - Британські Віргінські та Сейшельські острови. Їм українські олігархи довірили 50 та 20 компаній відповідно.

У наступних офшорах кількість компаній значно скромніша: Люксембург – 5, Швейцарія – 4, Джерсі – 3, Мальта – 3, Сент-Кіттс і Невіс – 3, Гонконг – 2, Кайманові острови – 2, Сінгапур – 2, Американські Віргінські острови – 1, Бермудські острови – 1, Болгарія – 1, Гібралтар – 1, Маршаллові Острови – 1, ОАЕ– 1, Острів Мен – 1. А ще у деклараціях вказані 28 компаній, що зареєстровані в Росії.

Економічна правда