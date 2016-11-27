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Сестра Левочкина возглавила топ-5 владельцев оффшоров

Воскресенье, 27 ноября 2016, 13:28
Сестра Левочкина возглавила топ-5 владельцев оффшоров

Электронные декларации показали, что почти половина иностранных компаний в собственности украинских госслужащих и депутатов - расположена в оффшорах.

Об этом пишет bihus.info.

Как отмечается, анализ всего массива электронных деклараций проектом "Народное НАЗК" показал - 115 декларантов указали, что имеют в собственности компании за рубежом.

Общее количество таких компаний - 375 и расположены они в 41 стране мира. Из них 237 компаний 58 декларантов - в оффшорных зонах.

 

По данным издания, открывает пятерку лидеров по количеству оффшоров председатель депутатской группы "Партия Возрождения" Виталий Хомутынник. Он имеет в собственности 9 компаний, зарегистрированных за рубежом.

С результатом в 13 компаний его опережает заместитель председателя депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив.

Третье место разделили трое: член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов, а также члены депутатской группы "Воля народа" Иван Фурсин и Александр Фельдман. У каждого из них по 22 компании в оффшорах.

Депутат от "Оппозиционного блока" Новинский Вадим пришел к кругленькой цифре - у него задекларировано 30 компаний за рубежом.

И лидером в рейтинге стала член партии "Оппозиционный блок" и сестра экс-главы Администрации Президента Украины - Левочкина Юлия. На ее счету 45 оффшорных компаний.

Как пишет издание, лидером по количеству оффшорных компаний, имеющих украинских владельцев, является Кипр - на острове расположено 136 предприятий, которые теоретически могли бы платить налоги в украинский госбюджет.

На втором и третьем местах - Британские Виргинские и Сейшельские острова. Им украинские олигархи доверили 50 и 20 компаний соответственно.

В следующих оффшорах количество компаний значительно скромнее: Люксембург - 5, Швейцария - 4, Джерси - 3, Мальта - 3, Сент-Китс и Невис - 3, Гонконг - 2, Каймановы острова - 2, Сингапур - 2, Американские Виргинские острова - 1 , Бермудские острова - 1, Болгария - 1, Гибралтар - 1, Маршалловы Острова - 1, ОАЕ- 1, Остров Мэн - 1. А еще в декларациях указаны 28 компаний, зарегистрированных в России.

Экономическая правда

Темы: Левочкиндекларации
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