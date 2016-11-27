У неділю ввечері бойовики знову обстріляли Станицю Луганську.

Про це повідомив голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін в ефірі каналу "112 Україна" о 21:40 неділі.

"Буквально годину тому був черговий обстріл. Правда, він був нетривалий. Більше того, години три з гаком уже триває обстріл наших військових в районі Лобачово, це правий фланг Станично-Луганського району. Тобто, обстріли тривають постійно", - сказав він.

Як повідомлялося, розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, заплановане на 26 листопада, знову не відбулося.

Як повідомив керівник української сторони в Спільному центрі координації й контролю за режимом припинення вогню (СЦКК) Борис Кременецький, причиною, як і раніше, стали обстріли бойовиками цієї ділянки.

Українська правда