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Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую

Воскресенье, 27 ноября 2016, 22:49

В воскресенье вечером боевики снова обстреляли Станицу Луганскую.

Об этом сообщил председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в эфире канала "112 Украина" в 21:40 воскресенья.

"Буквально час назад был очередной обстрел. Правда, он был непродолжительный. Более того, часа три с лишним уже продолжается обстрел наших военных в районе Лобачево, это правый фланг Станично-Луганского района. То есть, обстрелы продолжаются постоянно", - сказал он.

Как сообщалось, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, снова не состоялось.

Как сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной, как и раньше, стали обстрелы боевиками этого участка.

Украинская правда

Темы: Донбассоружие
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