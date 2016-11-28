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Янукович досі вважає, що рішення відкласти асоціацію з ЄС було вірним

Понеділок, 28 листопада 2016, 13:23

Екс-президент Віктор Янукович вважає, що рішення відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС 21 листопада 2013 року було вірним.

Про це він заявив під час допиту за допомогою відеозв'язку в понеділок.

За його словами, економічна частина угоди була невигідна для України.

"Після того, як було встановлено урядом, що національні інтереси України постраждають, Україна багато втрачала, але не мала ніяких компенсаторів, ми звернулися тоді до Європейського Союзу, щоб доопрацювати цю угоду в частині втрат України і пошукати компенсатори", – заявив він.

Серед таких втрат він назвав втрати у зовнішній торгівлі з Росією, а також вимоги з боку МВФ щодо підвищення комунальних тарифів та підвищення пенсійного віку.

Янукович заявив, що Угода про асоціацію з ЄС мала підписуватися з урахуванням інтересів Росії. За його словами, Росія також готувала підписання такої угоди з ЄС і, в такому випадку, там були б враховані інтереси України.

За його словами, якщо б Росія у своїй угоді з ЄС не врахувала інтереси України, Україна сіла б "на шпагат".

"Але ми не олімпійські чемпіони, щоб на шпагат сісти", – заявив Янукович.

Загалом допит Януковича поки що відбувається у вигляді його довгих монологів та розмірковувань про долю України, її економіку, зовнішню політику та власних зусиль щодо налагодження цих процесів, які йому не дали зробити націоналісти та радикали.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичдопитЄС
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