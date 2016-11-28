Янукович все еще считает, что решение отложить ассоциацию с ЕС было верным

Экс-президент Виктор Янукович считает, что решение отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС 21 ноября 2013 года было верным.

Об этом он заявил во время допроса посредством видеосвязи в понедельник.

По его словам, экономическая часть соглашения была невыгодна для Украины.

"После того, как было установлено правительством, что национальные интересы Украины пострадают, Украина много теряла, но не имела никаких компенсаторов, мы обратились тогда к Европейскому Союзу, чтобы доработать это соглашение в части потерь Украины и поискать компенсаторы", – заявил он.

Среди таких потерь он назвал потери во внешней торговле с Россией, а также требования со стороны МВФ относительно повышения коммунальных тарифов и повышения пенсионного возраста.

Янукович заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС должно было подписываться с учетом интересов России. По его словам, Россия также готовила подписания такого соглашения с ЕС и, в таком случае, там были бы учтены интересы Украины.

По его словам, если бы Россия в своем соглашении с ЕС не учла интересы Украины, Украина села бы "на шпагат".

"Но мы не олимпийские чемпионы, чтобы на шпагат сесть", – заявил Янукович.

В целом допрос Януковича пока происходит в виде его длинных монологов и рассуждений о судьбе Украины, ее экономике, внешней политике и собственных усилиях по налаживанию этих процессов, которые ему не дали сделать националисты и радикалы.

Украинская правда