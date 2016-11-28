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Янукович говорит, что Фирташ и Левочкин разрушали Партию регионов изнутри

Понедельник, 28 ноября 2016, 14:01

Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что во время событий на Майдане внутри правящей тогда Партии регионов действовала "оппозиция", которая под давлением олигархов работала против его власти.

Об этом он заявил во время видеодопроса в суде в понедельник.

"Мы знали, что внутри, например, фракции Партии регионов работала оппозиция и депутаты, которые зависели от некоторых олигархов, они начали склоняться в сторону оппозиции. Это было не раз, не два – за последнюю неделю их позиция была такой: как скажет хозяин", – рассказал он.

Янукович добавил, что речь идет об "огромной группе" внутри фракции ПР, которую возглавлял Сергей Тигипко.

"И он откровенно мне говорил: я с вами согласен, Виктор Федорович, но меня склоняет господин Фирташ. И рядом с ним господин Левочкин, который также играл в свои игры. И в конце концов они разрушили коалицию и в конце концов они фактически разрушили стабильность в стране", – сказал Янукович.

По его словам, окончательно стабильность была разрушена 22 февраля, когда Верховная Рада начала принимать незаконные, по его мнению, решения, в частности – назначила председателя Верховной Рады.

После перерыва в заседании суда, на вопрос, какова роль Фирташа и Левочкина в событиях Майдана, Янукович ответил: "Это пусть оценит следствие и украинский народ".

"Я высказал свою точку зрения, что те депутаты, которые взяли на себя ответственность тогда, дестабилизировали ситуацию в парламенте – их было 54 депутата – они принимали это решение фактически под давлением этих двух людей", – заявил Янукович.

"Если это пошло на пользу государству и украинскому народу, все, что они сделали, – да будет так. Этот вопрос, скорее всего, мы оставим на будущее", – добавил экс-президент.

"Что касается событий на Майдане 30 числа, когда был разгон демонстрантов (30 ноября – ред.), провокация ли это на самом деле, – на это также должны дать ответ нынешнее власти, которые должны были давным-давно все расследовать и дать ответ, кто был виноват. Но моя точка зрения, что это было спровоцировано", – сказал также он.    

Украинская правда

*Новость обновлена в 17:30

Темы: ЯнуковичПартия регионовФирташЛевочкин
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