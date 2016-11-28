Лёвочкин открещивается от разгона Майдана

Народный депутат Сергей Лёвочкин отрицает свою причастность к разгону мирной акции протеста 30 ноября 2013 года.

Соответствующий комментарий сообщила "Украинской правде" в понедельник пресс-служба политика.

"Не смотря на то, что Захарченко и прочие лица в 2013 году использовали все возможности тогдашней репрессивной машины, им не удалось подставить Сергея Лёвочкина, поскольку реальная вина за избиение людей в ночь на 30 ноября 2013 года лежит на них" – сообщается в комментарии.

"Сейчас такую же провокацию пытается делать Арсен Аваков и Народный Фронт, чтобы отвести внимание от своего участия в организации террористической атаки против телеканала "Интер" – считают в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "Сергей Лёвочкин своим заявлением 30 ноября 2013 года дал оценку жестокости милиции на площади Независимости".

"Причиной ухода Лёвочкина с поста главы Администрации президента 30-го ноября был протест против применения силы против протестующих", – подчеркивает пресс-служба Левочкина.

Как известно, бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса 28 ноября заявил, что "Беркут" превысил свои полномочия 30 ноября 2013 года. Он не исключает причастности к этому Левочкина.

Также 23 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автором разгона Евромайдана был Сергей Левочкин, занимавший тогда должность главы Администрации президента, а сейчас народный депутат от "Оппоблока".

Сам же Виктор Янукович впервые о причастности Левочкина сказал 24 декабря 2014 года.

В ответ на обвинения Авакова Левочкин заявил: "Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построена на лжи".

Украинская правда