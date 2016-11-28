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Янукович заперечує, що радився з РФ про придушення Майдану

Понеділок, 28 листопада 2016, 16:13

Четвертий президент України Віктор Янукович, який утік до Росії, запевняє, що не говорив про "придушення Майдану" з представниками російської влади.  

Про це він сказав після перерви у засіданні Святошинського райсуду Києва за допомогою відеозв'язку з ростовського суду в Росії.  

Після запитання захисту колишніх працівників "Беркуту", чи радився він щодо придушення протесту "з офіційними особами в Російській Федерації, крім Путіна", адвокат Януковича сказав, що в запитанні вже міститься твердження, але сам екс-президент відповів:

"Я ніколи не мав ні з ким розмов про придушення Майдану – ні всередині України, ні за її межами. Ні з ким! Якщо говорити про прізвища".

"Що ж стосується питань, із яких я мав розмови, – я мав розмови про врегулювання політичної кризи. Перш за все, це стосувалося питання підписання угоди про створення зони вільної торгівлі – питання, яке виникло як розбіжності між владою і суспільством", – сказав Янукович.

люди, які були на Майдані в той час – я з багатьма із них зустрічався. Крім того, я зустрічався – вам відверто скажу – і після цих подій", – заявив він.  

На уточнення про офіційних осіб РФ Янукович повторив: "Ні, ні – ні з ким у мене не було (консультацій), з Російської Федерації у тому числі".

За його словами, "люди були введені в оману лідерами опозиції і їхніми поплічниками" – і "це була помилка з їхнього боку, тому що це розхитувало стабільність у нашій країні".

Зазначимо, що раніше були припущення, що Кремль радив Януковичу застосувати силу до протестувальників.

Зокрема, екс-прем'єр-міністр і один із політичних лідерів Майдану Арсеній Яценюк вказував, що рішення про кривавий розгін Майдану на початку 2014 року було ухвалено після зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним у Сочі за два тижні до розстрілу мітингувальників.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМайданРосіяПутінсуд
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