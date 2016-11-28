Янукович отрицает, что советовался с РФ о подавлении Майдана

Четвертый президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию, уверяет, что не говорил о "подавлении Майдана" с представителями российских властей.

Об этом он сказал после перерыва в заседании Святошинского райсуда Киева с помощью видеосвязи из ростовского суда в России.

После вопроса защиты бывших работников "Беркута", советовался ли он о подавлении протеста "с официальными лицами в Российской Федерации, кроме Путина", адвокат Януковича сказал, что в вопросе уже содержится утверждение, но сам экс-президент ответил:

"Я никогда не имел ни с кем разговоров о подавлении Майдана – ни внутри Украины, ни за ее пределами. Ни с кем! Если говорить об именах".

"Что же касается вопросов, по которым я вел разговоры, – у меня были разговоры об урегулировании политического кризиса. Прежде всего, это касалось вопроса подписания соглашения о создании зоны свободной торговли – вопросе, который возник как расхождение между властью и обществом", – сказал Янукович.

"И люди, которые были на Майдане в то время, – я со многими из них встречался. Кроме того, я встречался – вам откровенно скажу – и после этих событий", – заявил он.

На уточнение об официальных лицах РФ Янукович повторил: "Нет, нет – ни с кем у меня не было (консультаций), из Российской Федерации в том числе".

По его словам, "люди были введены в заблуждение лидерами оппозиции и их пособниками" – и "это была ошибка с их стороны, потому что это расшатывало стабильность в нашей стране".

Отметим, что ранее были предположения, что Кремль советовал Януковичу применить силу к протестующим.

В частности, экс-премьер-министр и один из политических лидеров Майдана Арсений Яценюк указывал, что решение о кровавом разгоне Майдана в начале 2014 года было принято после встречи Виктора Януковича с Владимиром Путиным в Сочи за две недели до расстрела майдановцев.

Алена Рощенко, УП