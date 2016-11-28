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Янукович не зміг згадати ім'я охоронця, якого поранили "радикали"

Понеділок, 28 листопада 2016, 16:40

22 лютого 2014 року було поранено правоохоронця охоронця Дмитра Іванцова, який охороняв екс-президента Віктора Януковича.

Про це Янукович сказав під час допиту у понеділок.

"Поранені були охоронці вночі 22 лютого. 21 лютого було обстріляно кортеж, в якому знаходилася моя охорона, але, на щастя, нам вдалося уникнути цих проблем", - сказав він.

Після цього Янукович, щоб назвати ім'я охоронця взяв записи у свого адвоката, і тільки після цього зачитав прізвище пораненого.   

"Його прізвище, цього охоронця, Іванцов Дмитро Валерійович", - сказав він, показавши кулі, які були вилучені з тіла.

Янукович також розповів, хто був відсторонений в наслідок розслідування розгону Майдану 30 листопада.

"Були відсторонені від посад керівники УМВС Коряк, перший заступник РНБО Сівкович і голова адміністрації міста Києва Попов. Це слідство встановило деякі факти, але часу не вистачило, щоб прийняти рішення. Тобто події на Майдані не дали такої можливості", - сказав він.  

Як відомо, у понеділок відбувається допит екс-президента Віктора Януковича як свідка у справі Майдану.

Янукович заявив, що стверджує, що під час подій на Майдані всередині правлячої тоді Партії регіонів діяла "опозиція", яка під тиском олігархів працювала проти його влади.

Також Янукович заявив, що не знає, хто дав наказ під час Євромайдану видати правоохоронцям вогнепальну зброю.

Українська правда

Теми: ЯнуковичМайдан
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