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Кучма: Конфлікт на Донбасі не вдасться вирішити без США

Понеділок, 28 листопада 2016, 17:38

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що до переговорного процесу стосовно мирного врегулювання конфлікту на Донбасі мають долучитися США.

Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки в Закарпатську область.

"Якщо не буде волі у цих країн, якщо в повній мірі не підключаться до цієї справи США, то нічого не буде. А якщо буде гра в мир і дружбу знову між усіма країнами, будуть вирішуватися якісь локальні проблеми, а українська проблема залишатиметься осторонь, ми будемо залишатися в тому стані, в якому є. А головне - швидко рухатимемося не вгору, а вниз", - зазначив Кучма.

Інтерфакс-Україна

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Теми: КучмаМінські угодиСША
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