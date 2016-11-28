Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма: Конфликт на Донбассе не удастся решить без США

Понедельник, 28 ноября 2016, 17:38

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны подключиться США.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Если не будет воли у этих стран, если в полной мере не подключатся к этому делу США, то ничего не будет. А если будет игра в мир и дружбу снова межу всеми странами, будут решаться какие-то локальные проблемы, а украинская проблема будет оставаться в стороне, мы будем оставаться в том состоянии, в котором есть. А главное – быстро двигаться не вверх, а вниз", – заявил Кучма.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: КучмаМинские соглашенияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: