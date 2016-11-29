У Міноборони підтвердили передачу бойовиками тіл військових ЗСУ

Двоє українських військовослужбовців, чиї тіла збираються передати бойовики так званої "ДНР", ймовірно, раніше були поховані як невідомі солдати.

Про це повідомив начальник управління військово-цивільного співробітництва відомства Олексій Ноздрачов в коментарі "Громадському радіо".

Він зазначив, що особи загиблих бійців ще належить встановити.

"Нам вдалось інтенсифікувати процес видачі тіл загиблих. Ми продовжуємо цю роботу. Зараз ми нарощуємо темпи саме на напрямку повернення тіл загиблих саме в2014 році, тих, хто загинув під час бойових дій або обстрілу артилерії", - сказав Ноздрачев.

Глава пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін повідомив, що володіє частковою інформацією про бійців, чиї тіла повинні передати у вівторок українській стороні. Прізвища загиблих бійців він називати не став.

"Ці бійці влітку 2014 року були доставлеі в морг Донецька. Вони були поховані як невідомі. Зараз же на тій стороні "дійшли руки", щоб звірити посмертні дані з тими запитами, які свого часу передавали родичі ", - сказав він.

Раніше представники "ДНР" заявили, що 29 листопада планують передати українській стороні тіла двох українських військовослужбовців.