Бойовики планують передати Україні тіла двох військових: загинули у 2014

29 листопада представники незаконної організації "ДНР" планують передати українській стороні тіла двох військовослужбовців.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на ресурс бойовиків ДАН, про це заявив "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін.

"Завтра планується передача двох тіл загиблих військовослужбовців українській стороні. Обидва загинули ще у 2014 році", - заявив він.

"Наскільки мені відомо, весь цей час тіла проходили численні ДНК-експертизи, ми шукали їх родичів. Зараз усі дані визначено, ми готові їх віддати", - додав Басурін.