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Бойовики планують передати Україні тіла двох військових: загинули у 2014

Понеділок, 28 листопада 2016, 16:49

29 листопада представники незаконної організації "ДНР" планують передати українській стороні тіла двох військовослужбовців.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на ресурс бойовиків ДАН, про це заявив "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін.

"Завтра планується передача двох тіл загиблих військовослужбовців українській стороні. Обидва загинули ще у 2014 році", - заявив він.

"Наскільки мені відомо, весь цей час тіла проходили численні ДНК-експертизи, ми шукали їх родичів. Зараз усі дані визначено, ми готові їх віддати", - додав Басурін.

Теми: ДНРДонбасарміяжертви
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