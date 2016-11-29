В Минобороны подтвердили передачу боевиками тел военных ВСУ

Двое украинских военнослужащих, чьи тела собираются передать боевики так называемой "ДНР", вероятно, раньше были похоронены как неизвестные солдаты.

Об этом сообщил начальник управления военно-гражданского сотрудничества ведомства Алексей Ноздрачев в комментарии "Громадському радіо".

Он отметил, что личности погибших бойцов еще предстоит установить.

"Нам удалось интенсифицировать процесс выдачи тел погибших. Мы продолжаем эту работу. Сейчас мы наращиваем темпы именно в направлении возвращения тел погибших именно в 2014 году, тех, кто погиб во время боевых действий или обстрела артиллерии", - сказал Ноздрачев.

Глава поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин сообщил, что обладает частичной информацией о бойцах, чьи тела должны передать во вторник украинской стороне. Фамилии погибших бойцов он называть не стал.

"Эти бойцы летом 2014 года были доставлены в морг Донецка. Они были похоронены как неизвестные. Сейчас же на той стороне "дошли руки", чтобы сверить посмертные данные с теми запросами, которые в свое время передавали родственники", - сказал он.

Ранее представители "ДНР" заявили, что 29 ноября планируют передать украинской стороне тела двоих украинских военнослужащих.