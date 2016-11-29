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В Минобороны подтвердили передачу боевиками тел военных ВСУ

Вторник, 29 ноября 2016, 02:52

Двое украинских военнослужащих, чьи тела собираются передать боевики так называемой "ДНР", вероятно, раньше были похоронены как неизвестные солдаты.

Об этом сообщил начальник управления военно-гражданского сотрудничества ведомства Алексей Ноздрачев в комментарии "Громадському радіо".

Он отметил, что личности погибших бойцов еще предстоит установить.

"Нам удалось интенсифицировать процесс выдачи тел погибших. Мы продолжаем эту работу. Сейчас мы наращиваем темпы именно в направлении возвращения тел погибших именно в 2014 году, тех, кто погиб во время боевых действий или обстрела артиллерии", - сказал Ноздрачев.

Глава поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин сообщил, что обладает частичной информацией о бойцах, чьи тела должны передать во вторник украинской стороне. Фамилии погибших бойцов он называть не стал.

"Эти бойцы летом 2014 года были доставлены в морг Донецка. Они были похоронены как неизвестные. Сейчас же на той стороне "дошли руки", чтобы сверить посмертные данные с теми запросами, которые в свое время передавали родственники", - сказал он.

Ранее представители "ДНР" заявили, что 29 ноября планируют передать  украинской стороне тела двоих украинских военнослужащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороны
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