Генпрокуратура викликала на допит Богатирьову

Генеральна прокуратура викликає 7 грудня на допит колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїса Богатирьову.



Повістку опубліковано 29 листопада в газеті "Урядовий кур'єр".



Згідно з повідомленням, слідчий Болячий А.А. чекатиме Богатирьову о 9:30 за адресою Київ, вулиця Московська, 8.



Як відомо, 21 жовтня 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб".

Печерський районний суд Києва 25 листопада повторно дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне заочне розслідування проти колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Українська правда