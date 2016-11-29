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Генпрокуратура викликала на допит Богатирьову

Вівторок, 29 листопада 2016, 08:48
Генпрокуратура викликала на допит Богатирьову
 

Генеральна прокуратура викликає 7 грудня на допит колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїса Богатирьову.

Повістку опубліковано 29 листопада в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, слідчий Болячий А.А. чекатиме Богатирьову о 9:30 за адресою Київ, вулиця Московська, 8.

Як відомо, 21 жовтня 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб".

Печерський районний суд Києва 25 листопада повторно дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне заочне розслідування проти колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Українська правда

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Теми: БогатирьоваГенпрокуратура
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