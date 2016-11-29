Генпрокуратура вызвала на допрос Богатыреву

Генеральная прокуратура вызывает 7 декабря на допрос бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.



Повестка опубликована 29 ноября в газете "Урядовый курьер".



Согласно сообщению, следователь Болячий А.А. будет ждать Богатыреву в 9:30 по адресу Киев, улица Московская, 8.



Как известно, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".



Печерский районный суд Киеве 25 ноября повторно разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное заочное расследование против Богатыревой.



Украинская правда