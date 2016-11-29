Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура вызвала на допрос Богатыреву

Вторник, 29 ноября 2016, 08:48
Генпрокуратура вызвала на допрос Богатыреву
 

Генеральная прокуратура вызывает 7 декабря на допрос бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Повестка опубликована 29 ноября в газете "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, следователь Болячий А.А. будет ждать Богатыреву в 9:30 по адресу Киев, улица Московская, 8.

Как известно, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".

Печерский районный суд Киеве 25 ноября повторно разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное заочное расследование против Богатыревой.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогатыреваГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Богатырева
Золотой слиток и значок "Партии регионов": с имущества Богатыревой сняли арест
В прокуратуре Киева отреагировали на отмену ареста для Богатыревой
Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: