Україна попросить допомоги у демонтажі четвертого блоку ЧАЕС

Україна звернеться до міжнародних партнерів з проханням надати підтримку під час демонтажу четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак журналістам у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряд готує звернення до міжнародних партнерів щодо нашого бачення співпраці. Хотів би сказати, що ми очікуємо підтримку технічну, наукову підтримку, підтримку технікою в розбиранні четвертого енергоблоку", – сказав він.

Семерак зазначив, що Україні буде складно впоратися з таким завданням самостійно.

Як відомо, нову безпечну арку перемістили на четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. До листопада 2017 року планується протестувати всі системи арки і ввести її в експлуатацію.

Надалі Україні належить провести розбирання нестабільних конструкцій і витягнути паливовмісні матеріали для перетворення об'єкту в екологічно безпечний.