Украина попросит помощи в демонтаже четвертого блока ЧАЭС

Украина обратится к международным партнерам с просьбой оказать поддержку при демонтаже четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак журналистам во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правительство готовит обращение к международным партнерам о нашем видении сотрудничества. Хотел бы сказать, что мы ожидаем поддержку техническую, поддержку научную, поддержку техникой в разборке четвертого энергоблока", – сказал он.

Семерак отметил, что Украине будет сложно справиться с такой задачей самостоятельно.

Как известно, новую безопасную арку надвинули на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. До ноября 2017 года планируется протестировать все системы арки и ввести ее в эксплуатацию.

В дальнейшем Украине предстоит провести разборку нестабильных конструкций и извлечь топливосодержащие материалы для превращения объекта в экологически безопасный.