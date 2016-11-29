Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина попросит помощи в демонтаже четвертого блока ЧАЭС

Вторник, 29 ноября 2016, 13:50

Украина обратится к международным партнерам с просьбой оказать поддержку при демонтаже четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак журналистам во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правительство готовит обращение к международным партнерам о нашем видении сотрудничества. Хотел бы сказать, что мы ожидаем поддержку техническую, поддержку научную, поддержку техникой в разборке четвертого энергоблока", – сказал он.

Семерак отметил, что Украине будет сложно справиться с такой задачей самостоятельно.

Как известно, новую безопасную арку надвинули на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. До ноября 2017 года планируется протестировать все системы арки и ввести ее в эксплуатацию.

В дальнейшем Украине предстоит провести разборку нестабильных конструкций и извлечь топливосодержащие материалы для превращения объекта в экологически безопасный.

Темы: Чернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: