В львовской больнице после пожара в ночном клубе умер мужчина
Вторник, 29 ноября 2016, 14:05
В львовской больнице умер мужчина, получивший травмы во время пожара в ночном клубе.
Об этом в комментарии Украинской правде рассказал представитель Львовской ДСНС Виталий Туровец.
"Факт смерти подтвердить можем", - сказал он.
Согласно информации, мужчина умер от ожогов.
По его словам сразу после происшествия, то есть, в воскресенье обратилось к врачам 26 человек, а госпитализированы было 14.
"По состоянию на 10 утра продолжили лечение 8 человек", - сказал он.
Как известно, Львовский клуб "Мі100" загорелся через открытый огонь во время шоу 27 ноября.