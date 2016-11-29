Россия сформировала две мотострелковые дивизии вблизи Украины

В 2016 году Россия сформировала мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.



Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает российское агентство ТАСС.

"В текущем году в Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях" - сказал Шойгу.



По его словам, дивизии полностью укомплектованы личным составом, при этом более 70% личного состава - это контрактники. Шойгу заявил, что Дивизии также укомплектованы современным вооружением, военной и специальной техникой.



"В новых пунктах постоянной дислокации обеспечены необходимые условия для проживания личного состава. Построено и реконструировано 30 объектов первой необходимости: казармы, столовые, комбинаты бытового обслуживания. Завершить их обустройство планируется в первом полугодии 2017 года", - сказал он.



Как известно, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов заявляет, что Россия стянула к государственной границе с Украиной около 55 тысяч военнослужащих.