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В Торецьку, де кілька днів не було води, розмінували водогін

Вівторок, 29 листопада 2016, 16:18

В Торецьку сапери розмінували під'їзд до пошкодженої ділянки водогону.

Про це написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Щодо відновлення водогону в Торецьку. Зранку працювали сапери, розмінували під'їзд до ділянки та територію. Ремонтні бригади розпочали роботу. Сьогодні зроблено усі підготовчі роботи. Завтра ремонтники приступають до заміни пошкодженої ділянки", - написав він.

За його словами, потрібно замінити 4 метри водогінної труби.

"Одночасно, користуючись режимом припинення вогню, наші ремонтники ліквідують ще кілька давніших проривів, зроблених літом та восени, до яких досі не було доступу", - написав він.

Жебрівський зазначив, що якщо не буде форс-мажорів, то за два дні роботу водогону відновлять.

"Станом на цю годину до теплопостачання залишилось підключити ще два житлові будинки. Ремонтники продовжують працювати. До вечора тепло піде і у ці помешкання", - написав він.

Як відомо, 23 листопада, внаслідок бойових дій у місті Торецьк, було пошкоджено ділянку водоводу діаметром 900 мм "Горлівка – Торецьк", внаслідок чого сталося повне припинення водопостачання міст Торецьк, Залізне, селища міського типу Північний Донецької області та виникла загроза припинення теплопостачання до об'єктів інфраструктури та населення.

Кілька днів у місті не було води.

Теми: ДонбасАТОЖебрівський
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