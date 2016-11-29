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В Торецке, где несколько дней не было воды, разминировали водопровод

Вторник, 29 ноября 2016, 16:18

В Торецке саперы разминировали подъезд к поврежденному участку водопровода.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"О возобновлении водопровода в Торецкое. Утром работали саперы, разминировали подъезд к участку и территории. Ремонтные бригады приступили к работе. Сегодня сделано все подготовительные работы. Завтра ремонтники приступают к замене поврежденного участка", - написал он.

По его словам, нужно заменить 4 метра водопроводной трубы.

"Одновременно, пользуясь режимом прекращения огня, наши ремонтники ликвидируют еще несколько древних прорывов, сделанных летом и осенью, в которых до сих пор не было доступа", - написал он.

Жебривский отметил, что если не будет форс-мажоров, то за два дня работу водопровода восстановят.

"По состоянию на этот час к теплоснабжению осталось подключить еще два жилых дома. Ремонтники продолжают работать. К вечеру тепло пойдет и в эти помещения", - написал он.

Как известно, 23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, было повреждено участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населения.

Несколько дней в городе не было воды.

Темы: ДонбассАТОЖебривский
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