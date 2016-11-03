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Лещенко: "Народний фронт" шантажує Гройсмана через тендер

Четвер, 3 листопада 2016, 20:58

Депутат від БПП Сергій Лещенко заявляє, що представники "Народного фронту" шантажують прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, аби той не скасовував тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний".

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді щодо тендера, який виграла компанія Jan De Nul Україна, пов’язана з помічником нардепа "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка,

За словами Лещенка, індексація вартості тендера на показник інфляції за весь час призведе до того, що "набагато більше, ніж 100 мільйонів, втрачає держава за підсумками цього корупційного тендера".

"Зараз, у ці хвилини, відбувається засідання Антимонопольного комітету за скаргою голландської компанії Van Oord. Компанії, яка є світовим лідером у днопоглибленні, компанії, яка на 100% належить саме материнській голландській компанії, яка запропонувала на 100 міляьонів гривень менше – і яку викинули з тендера", – повідомив він.

Депутат сподівається, що публічний розголос та доручення прем’єр-міністра Гройсмана "таки призведуть до того, що те підприємство, яке виграло цей тендер у непрозорий спосіб, буде прибрано з числа переможців і буде оголошено новий тендер за системою ProZorro".

"Водночас, є побоювання, що це не буде зроблено з огляду на те, що "Народний фронт" продовжує тиск на прем’єр-міністра Гройсмана з тим, щоб він не скасовував підсумки тендера, оскільки цей корупційний навар, який заплановано, уже давно розподілений – уже давно відомо, в чиї кишені ці гроші мають лягти", – заявив Лещенко.

"Таким чином, "Народний фронт" шантажує Гройсмана, кажучи, що вони вийдуть з коаліції, що вони не будуть голосувати за бюджет, що він вчинив непартнерськи у цій корупційній змові – і таким чином позбавив їх заробітку", – уточнив він.

"Я сподіваюся, що цей публічний розголос і суспільний резонанс призведуть до того, що ця змова не буде доведена до кінця і тендер буде оголошено заново, а новий переможець відповідатиме світовим стандартам прозорості, а його ціна буде нижчою, ніж та, яку пропонують корупціонери з "Народного фронту", – додав Лещенко.

Оновлення. У четвер ввечері народний депутат повідомив про скасування тендеру.

"Щойно повідомили, що ввечері Антимонопольний комітет скасував тендер щодо днопоглиблення в порту "Південний", де "Народний фронт" зібрався прийняти 1 мільярд гривень в свої липкі руці", - написав Лещенко на своєму Facebook.

Як відомо, 20 жовтня депутат Лещенко заявив, що компанія Jan De Nul Україна, пов’язана з помічником нардепа "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка, виграла тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний" на 1 мільярд гривень, хоча голландська компанія Van Oord Україна пропонувала ціну на 90 мільйонів меншу.

21 жовтня він передав прем’єру документи про цю "оборудку", до якої можуть бути причетні представники "Народного фронту".

Того ж дня Гройсман доручив скасувати тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний" і провести новий через систему держзакупівель ProZorro.

Олена Рощенко, УП

Теми: держзакупівліГройсманНародний фронтЛещенкокорупція
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