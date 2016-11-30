Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгін очікує, що за Сущенка заступиться ЮНЕСКО

Середа, 30 листопада 2016, 04:00

ЮНЕСКО має формати для обговорення справи незаконного заарештованого в Росії власного кореспондента Укрінформу в Парижі Романа Сущенка.

Про це заявив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін, за результатами проведеної у вівторок в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі робочої зустрічі, повідомляє Укрінформ.

"Ми обмінялися інформацією. Я надав інформацію по справі Сущенко. У них є формати, в яких вони будуть обговорювати це. Буде підготовлена для керівництва спеціальна доповідь. Ми обережні в оцінках, але, можливо, ЮНЕСКО активніше включиться в роботу по справі Романа Сущенка", - сказав Фейгін.

Адвокат також не виключив, що питання незаконного арешту журналіста Укрінформу буде в порядку денному для обговорення на одному з колективних засідань ЮНЕСКО.

Як відомо, у понеділок Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенко, обвинуваченому в РФ в шпигунстві.

Священика УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили сповідати Сущенка.

Теми: СущенкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: