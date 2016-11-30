АТО: бойовики обстрілювали Широкине з танка

Терористи продовжують обстріли Станиці Луганської, де мало відбутися розведення сил та засобів, а також інших населених пунктів із заборонених Мінськими угодами типів озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Минулої доби російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів обстрілювали Авдіївку. Пізніше, знову ж на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем – Опитне та Кам’янку.

На Луганському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Кримському, Балці Кошарній та Новозванівці. Під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Станиця Луганська.

На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине та Красногорівку, з озброєння БМП – Новогригорівку, Водяне й Талаківку, а з гранатометів – Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів ворожий танк, а по Мар’їнці та Новотроїцькому - снайпер.

Як повідомлялося, розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, заплановане на 26 листопада, знову не відбулося.

Як повідомив керівник української сторони в Спільному центрі координації й контролю за режимом припинення вогню (СЦКК) Борис Кременецький, причиною, як і раніше, стали обстріли бойовиками цієї ділянки.