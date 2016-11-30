Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: боевики обстреливали Широкино из танка

Среда, 30 ноября 2016, 06:16

Террористы продолжают обстрелы Станицы Луганской, где должно было состояться разведения сил и средств, а также других населенных пунктов из запрещенных Минскими соглашениями типов вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку. Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем - Опытное и Каменку.

На Луганском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП - Новогригорьевка, Водяное и Талаковка, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицком - снайпер.

Как сообщалось, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, снова не состоялось.

Как сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной, как и раньше, стали обстрелы боевиками этого участка.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: