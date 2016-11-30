АТО: боевики обстреливали Широкино из танка

Террористы продолжают обстрелы Станицы Луганской, где должно было состояться разведения сил и средств, а также других населенных пунктов из запрещенных Минскими соглашениями типов вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку. Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем - Опытное и Каменку.

На Луганском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП - Новогригорьевка, Водяное и Талаковка, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицком - снайпер.

Как сообщалось, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, снова не состоялось.

Как сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной, как и раньше, стали обстрелы боевиками этого участка.