Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через обстріли бойовиків поранено чоловіка в Авдіївці

Середа, 30 листопада 2016, 10:21

В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиками поранення отримав 49-річний чоловік, також пошкоджено два будинки.

Про це у своєму Facebook повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні в результаті обстрілу міста бойовиками, район вулиці Шевченка, отримав осколкове поранення чоловік, 1967 року народження", - сказано в повідомленні.

"Його доставилм в місцеву лікарню. Пошкоджено два житлових будинки", - додав він.

Більше ніяких подробиць Аброськін не повідомив.

Як відомо, в районі Авдіївки бойовики регулярно обстрілюють промзону. Крім того, неодноразово снаряди бойовиків діставали і до житлових кварталів Авдіївки.

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: