Из-за обстрелов боевиков ранен мужчина в Авдеевке
Среда, 30 ноября 2016, 10:21
В Авдеевке в результате обстрела боевиками ранен 49-летний мужчина, также повреждены два дома.
Об этом в своем Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня в результате обстрела города боевиками, район улицы Шевченко, получил осколочное ранение мужчина, 1967 года рождения", - сказано в сообщении.
"Доставлен в местную больницу. Повреждены два жилых дома", - добавил он.
Больше никаких подробностей Аброськин не сообщил.
Как известно, в районе Авдеевки боевики регулярно обстреливают промзону. Кроме того, неоднократно снаряды боевиков доставали и до жилых кварталов Авдеевки.
Украинская правда