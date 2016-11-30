Из-за обстрелов боевиков ранен мужчина в Авдеевке

В Авдеевке в результате обстрела боевиками ранен 49-летний мужчина, также повреждены два дома.

Об этом в своем Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в результате обстрела города боевиками, район улицы Шевченко, получил осколочное ранение мужчина, 1967 года рождения", - сказано в сообщении.

"Доставлен в местную больницу. Повреждены два жилых дома", - добавил он.

Больше никаких подробностей Аброськин не сообщил.

Как известно, в районе Авдеевки боевики регулярно обстреливают промзону. Кроме того, неоднократно снаряды боевиков доставали и до жилых кварталов Авдеевки.

Украинская правда