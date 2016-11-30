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Из-за обстрелов боевиков ранен мужчина в Авдеевке

Среда, 30 ноября 2016, 10:21

В Авдеевке в результате обстрела боевиками ранен 49-летний  мужчина, также повреждены два дома.

Об этом в своем Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в результате обстрела города боевиками, район улицы Шевченко, получил осколочное ранение мужчина, 1967 года рождения", - сказано в сообщении.

"Доставлен в местную больницу. Повреждены два жилых дома", - добавил он.

Больше никаких подробностей Аброськин не сообщил.

Как известно, в районе Авдеевки боевики регулярно обстреливают промзону. Кроме того, неоднократно снаряды боевиков доставали и до жилых кварталов Авдеевки.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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