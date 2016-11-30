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Гройсман: Провал реформаторів – це не провал реформ

Середа, 30 листопада 2016, 10:32

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає не плутати невдачі окремих чиновників-реформаторів із провалом реформ в Україні.

"Провал реформатора – дещо інше, ніж провал реформи", – сказав він на засіданні Кабінету міністрів.

"У мережах поширюється інформація про деяких міністрів-реформаторів, що "все пропало", реформи провалені – які раніше працювали в уряді і так говорять про це. Думати про те, що ти прийдеш працювати будь-куди і буде легко, і ти зараз швидко проведеш реформи – я думаю, що це дуже наївно", – зазначив Гройсман.

Він навів приклад із ціноутворенням на ліки, коли з урядом робили "кульбіти", змінювали коми та ставили інші завади. "Ми вийшли на фінал – і це ще не кінець, я розумію, що при формуванні з нами знову будуть гратися, щоб показати суспільству, що це не працює. Але ми й це пройдемо", – сказав прем’єр.  

"На мій погляд, є дві різниці, які потрібно визначити: провал реформатора – це дещо інше, ніж провал самої реформи. Тобто якщо хтось не впорався і провалився як реформатор – має сказати: "У мене не вийшло, я провалився", – а не шукати причину... А якщо реформа вдалася, сказати: "Ми це зробили, тому що", – заявив Гройсман.

За його словами, "ніхто нікому не обіцяв, що буде легко".

"Треба відрізняти реформаторські здібності будь-кого від самої суті реформи і її проведення. І є різниця між провалом реформатора і провалом самої реформи", – сказав прем’єр.

Він зазначив, що "багато  речей уже зроблено, але ще більше треба зробити при всіх непростих викликах, які є".  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманреформиКабінет міністрів
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