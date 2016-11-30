Гройсман: Провал реформаторов – это не провал реформ

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает не путать неудачи отдельных чиновников-реформаторов с провалом реформ в Украине.

"Провал реформатора – немного другое, чем провал реформы", – сказал он на заседании Кабинета министров.

"В сетях распространяется информация о некоторых министрах-реформаторах, что "все пропало", реформы провалены – которые раньше работали в правительстве и так говорят об этом. Думать о том, что ты придешь работать куда-то и будет легко, и ты сейчас быстро проведешь реформы, – я думаю, что это очень наивно", – отметил Гройсман.

Он привел пример с ценообразованием на лекарства, когда с правительством делали "кульбиты", меняли запятые и ставили другие помехи. "Мы вышли на финал – и это еще не конец, я понимаю, что при формировании с нами снова будут играть, чтобы показать обществу, что это не работает. Но мы и это пройдем", – сказал премьер.

"На мой взгляд, есть два различия, которые нужно определить: провал реформатора – это нечто иное, чем провал самой реформы. То есть если кто-то не справился и провалился как реформатор – должен сказать: "У меня не получилось, я провалился", – а не искать причину... А если реформа удалась, сказать: "Мы это сделали, потому что", – заявил Гройсман.

По его словам, "никто никому не обещал, что будет легко".

"Надо отличать реформаторские способности кого-либо от самой сути реформы и ее проведения. И есть разница между провалом реформатора и провалом самой реформы", – сказал премьер.

Он отметил, что "многие вещи уже сделаны, но еще больше надо сделать при всех непростых вызовах, которые есть".

Алена Рощенко, УП