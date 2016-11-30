Росія привела війська ППО в Криму в посилений режим - РосЗМІ

Війська протиповітряної оборони (ППО) Росії в Криму готові до проведення Україною ракетних стрільб в акваторії Чорного моря і переведені на посилений режим роботи.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням на джерело в силових структурах Криму.

"Незважаючи на те, що з боку України проведення стрільб - це своєрідний піар-хід, метою якого є створення нервозної обстановки, однак військовими це в будь-якому випадку сприймається як реальна і потенційна загроза, тому сили ППО Росії в Криму переведені на посилений режим роботи. Це стосується не тільки наземних засобів ППО, але і корабельних, оскільки кораблі Чорноморського флоту - це самодостатні бойові одиниці для відбиття подібних загроз", - сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, повідомило, що Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму.

Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов закликав РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.