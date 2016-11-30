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Россия привела войска ПВО в Крыму в усиленный режим - РосСМИ

Среда, 30 ноября 2016, 14:45

Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму готовы к проведению Украиной ракетных стрельб в акватории Черного моря и переведены на усиленный режим работы.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

"Несмотря на то, что со стороны Украины проведение стрельб - это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, поэтому силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы. Это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных, так как корабли Черноморского флота - это самодостаточные боевые единицы для отражения подобных угроз", - сказал собеседник агентства.

Как известно, издание DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины, сообщило, что Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе админграницы в Крыму.

Минобороны РФ накануне пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря на запад от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - сказали в военном ведомстве РФ.

Темы: РосcияКрымармия
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