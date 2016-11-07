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Найєм: Банкова використовувала Саакашвілі як таран

Понеділок, 7 листопада 2016, 21:42

Нардеп БПП Мустафа Найєм вважає, що президент і його оточення використовували Міхеіла Саакашвілі в боротьбі з політичними опонентами.

Про це політик написав на своїй Facebook-сторінці, реагуючи на заяву про відставку Саакашвілі з посади губернатора Одеської області.

"Сподіваюся, це щирий крок, який допоможе Михеілу Саакашвілі зрозуміти, чого він хоче насправді, і він використовує свою політичну вагу в правильних цілях", - заявив Найєм.

Він зазначив, що глава ОДА у всіх подробицях знав про те, що за його спиною ведуться політичні ігри.

"Рано чи пізно йому довелося б подивитися правді в очі і визнати, що президент спробує банально його використовувати. Спочатку як таран проти Арсенія Яценюка, а потім як локомотив для "альтернативного" політичного проекту", - написав депутат.

"Замість того, щоб задіяти досвід Михеіла Саакашвілі, можливості і довіру до нього громадян, Банкова зосередилася на тому, щоб відвернути його увагу від проблем в самій адміністрації. Щоб критикуючи Мартиненка, він забував Кононенкв; щоб нападаючи на Яценюка, він обходив Порошенка. І довгий час їм це вдавалося", - додав він.

Найєм підкреслив, що Саакашвілі якийсь час не лише не критикував, але ще і активно захищав адміністрацію президента, самого главу держави і його команду.

"При цьому часом глава Одеської ОДА займав неприпустимо мовчазну позицію щодо того, що відбувається. Наприклад, в ситуації з конфліктом між НАБУ і ГПУ Михеіл поводився приблизно так, як Юлія Тимошенко за часів війни Грузії з Росією - він мовчав...", - заявив політик.

"І ще. Одна з причин, з якої навесні цього року не відбулося об'єднання всіх "нових" в єдину партію були саме переговори Михеіла Саакашвілі з адміністрацією президента. На Банковій вдалося вмовити губернатора не форсувати цей процес, в результаті чого результати багатоденних переговорів були перекреслені, а проект заморожений... ", - додав він.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.

Українська правда

Теми: СаакашвіліБПП
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