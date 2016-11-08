Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Апеляційний суд зобов'язав почати розгляд справи Пасішника

Вівторок, 8 листопада 2016, 12:44

Апеляційний суд Києва зобов'язав Солом'янський райсуд почати розгляд справи колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника.

Про це "Українським новинам" сказала прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Ярова.

"Вчора суд задовольнив нашу скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про повернення обвинувального акту", – повідомила вона.

Таким чином, Апеляційний суд ухвалив почати судовий розгляд справи.

Прокурор також зазначила, що на даний момент стосовно Пасішника діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як відомо, 4 серпня Солом'янський райсуд повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обвинувальний акт щодо Пасішника як складений з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

Детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником в період з 25 січня по 1 лютого незаконного впливу на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення Пасішника заступником міністра економіки.

Сам Абромавічус пов'язав це зі спробами депутата від БПП Ігоря Кононенка отримати вплив на міністерство і подав у відставку.

Пасішник заперечує всі звинувачення.

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
суд
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Останні новини
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
Усі новини...
Реклама: