Апеляційний суд зобов'язав почати розгляд справи Пасішника

Апеляційний суд Києва зобов'язав Солом'янський райсуд почати розгляд справи колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника.

Про це "Українським новинам" сказала прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Ярова.

"Вчора суд задовольнив нашу скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про повернення обвинувального акту", – повідомила вона.

Таким чином, Апеляційний суд ухвалив почати судовий розгляд справи.

Прокурор також зазначила, що на даний момент стосовно Пасішника діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як відомо, 4 серпня Солом'янський райсуд повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обвинувальний акт щодо Пасішника як складений з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

Детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником в період з 25 січня по 1 лютого незаконного впливу на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення Пасішника заступником міністра економіки.

Сам Абромавічус пов'язав це зі спробами депутата від БПП Ігоря Кононенка отримати вплив на міністерство і подав у відставку.

Пасішник заперечує всі звинувачення.