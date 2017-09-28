Суд зобов’язав Абромавічуса спростувати заяви щодо Кононенка

Апеляційний суд зобов'язав екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса спростувати заяву на адресу нардепа від БПП Ігоря Кононенка.

Відповідне рішення суд виніс 28 вересня, повідомила "Українській правді" нардеп Світлана Заліщук.



"Суд прийняв рішення про те, що заява Абромавічуса паплюжить честь та гідність Кононенка. Суд прийняв рішення, що Айварас має спростувати інформацію власним коштом на тому ж ресурсі, де він поширював звинувачення Кононенка. Також Абромавічус має сплатити судовий збір у сумі 551,21 гривні", - сказала Заліщук.

Засідання суду 28 вересня Фото solydarnist.org

Вона відзначила, що на її погляд, суд був заангажований.

"Судді дуже дратівливо ставилися до нових доказів, наданих апелянтом. Наприклад, апелянт – адвокат Абромавічуса – подає копію листа, який нібито надходив з пошти на пошту Бейліна, в якому Кононенко просить призначити свою людину до якогось державного підприємства. І суддя каже, що не може прийняти це як доказ, бо тут міститься текст англійською мовою. Адвокат відповів, що текст російською чи українською мовою, а у відповідь суддя зачитав електронну адресу англійською. На підставі цього він не хотів приймати це як доказ", - розповіла Заліщук.

Сам Абромавічус у коментарі "Українській правді" сказав, що оскаржуватиме це рішення.

"Рішення суду грубо порушує право на свободу політичної дискусії, гарантоване ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рішення оскаржу до Вищого спеціалізованого суду", - сказав Абромавічус.

У свою чергу Кононенко заявив, що Абромавічус, як законослухняний громадян України, зобов’язаний виконати рішення суду.

"Рішення суду було декілька місяців раніше, сьогодні розглядалася апеляція пана Абромавічуса, і Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду першої інстанції. Згідно з чинним законодавством, після рішення Апеляційного суду, рішення першої інстанції вступає в законну силу. Якщо Абромавічус законослухняний громадян України, то він зобов’язаний виконати рішення суду", – сказав Кононенко в ефірі 112.ua.

Як відомо, у вересні 2015 року екс-глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус поскаржився, що йому більше місяця не вдається домогтися відставки глави "Укртрансхімамміака" Віктора Бондіка.

На початку лютого 2016 року Абромавічус заявив, що нардеп Ігор Кононенко (БПП) активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора "Укрхімтрансаміак".

"Кононенко мав безпосередній інтерес в цій компанії, де, замість того щоб допомогти мені скинути "регіонала" Бондіка завів своїх людей, які спільно керують цим підприємством", - стверджував глава МЕРТ.

У свою чергу Кононенко назвав злочином те, що Бондік досі очолює "Укртрансамміак", оскільки він співпрацював "з сім'єю" екс-президента Віктора Януковича.

3 лютого 2016 року тодішній міністр економіки Айварас Абромавічус заявив, що іде у відставку через тиск старого друга президента Ігоря Кононенка. Останній нібито нав'язував в заступники з питань оборони Сергія Пінькаса.

Кононенко заперечував ці звинувачення.

Українська правда