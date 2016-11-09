Онищенко збирається до друга-Трампа. Може там залишитися

Депутат Олександр Онищенко, який утік з України через "газову справу", привітав свого друга обраного президентом Дональда Трампа і збирається у США.

Про це "Українській правді" повідомив сам Онищенко, відповідаючи на питання.

"Я дуже радий. Вже його привітав", - повідомив Онищенко, який дружить з Трампом.

В коментарі він повідомив, що збирається приїхати до нового президента в гості, ще до інавгурації.

"Раніше приїду", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи залишиться він там, бо можливо тепер йому там безпечніше, Онищенко сказав: "Подивимось, може залишусь".

На питання, чи розмовляють вони з Трампом про політику і чи є позитивом для України його перемога, Онищенко сказав:

"Так, розмовляємо про Україну. Я думаю, він зупинить всі війни. У нього немає агресії, він здатний з усіма домовлятися".

На питання "Української правди" чи не виключає він, що може стати посередником між його другом Трампом та Петром Порошенком, адже під час президентського візиту в США Трамп відмовився від зустрічі з ним, Онищенко сказав:

"Можливо. Подивимось. Але поки що я ворог народу. Точніше мене ним зробили. Тому я маю свої проблеми вирішити".

На запитання, чи буде він вирішувати свої проблеми за допомогою Трампа, Онищенко сказав: "Ні, думаю, сам впораюсь".

"Справа моя сфабрикована і вона розвалиться, як тільки потрапить до суду. Сказали, що до кінця року її передадуть. Там немає жодних перспектив", - додав Онищенко.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді" Онищенко розповів, що зустрічався з Трампом у квітні 2016 року. Тоді він розповідав, що проти нього працює "потужне американське лобі".

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

В даний момент він знаходиться в Британії.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

Оксана Коваленко, УП