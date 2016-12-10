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Бойовики в рази збільшили кількість обстрілів

Субота, 10 грудня 2016, 17:34
Бойовики в рази збільшили кількість обстрілів

У суботу до 17.00 російсько-окупаційні війська 41 раз обстрілювали українські позиції.

При цьому, як повідомляє штаб АТО, практично всі обстріли відбулися на Маріупольському напрямку.

З артилерії 152 та 122 міліметри бойовики обстріляли Водяне, Широкине, Лебединське. А з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Красногорівку, Лебединське, Гнутове та Павлопіль. По Широкиному вогонь вів і танк.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Новотошківку, з мінометів – Новозванівку, гранатометів та стрілецької зброї - Станицю Луганську, Новоолександрівку, Новозванівку і Лопаскіне.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь поблизу Луганського, а в районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомлялося, у п'ятницю до вечора було зафіксовано 14 обстрілів, у четвер – 11, у середу – 10.

Українська правда

Теми: АТО
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