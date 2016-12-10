Боевики в разы увеличили количество обстрелов

В субботу до 17.00 российско-оккупационные войска 41 раз обстреливали украинские позиции.

При этом, как сообщает штаб АТО, практически все обстрелы произошли на Мариупольском направлении.

Из артиллерии 152 и 122 миллиметра боевики обстреляли Водяное, Широкино, Лебединское. А из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Красногоровку, Лебединское, Гнутово и Павлополь. По Широкино огонь вел и танк.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Новотошковку, из минометов - Новозвановку, гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новозвановку и Лопаскино.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь вблизи Луганского, а в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, в пятницу до вечера было зафиксировано 14 обстрелов, в четверг - 11, в среду - 10.

Украинская правда