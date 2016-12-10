Лещенко показав переписку Онищенка з Кононенком на 7 млн грн
Народний депутат Сергій Лещенко в ефірі "Шустер LIVE" у п'ятницю оприлюднив смс-переписку між нардепом-втікачем Олександром Онищенком і нардепом Ігорем Кононенком щодо поставок газу на "Центренерго".
"Ціна однієї цієї смски, виходячи з розрахунків, 7 мільйонів гривень", - написав Лещенко на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляло раніше видання Kyiv Post, Онищенко показав їм цю переписку.
Онищенко заявив, що платив Кононенку по 2000 грн за кожну тисячу кубометрів газу, поставленого на державні підприємства.
Як пишуть "Наші гроші", у справі щодо розкрадань у системі "Укргазвидобування", за якою Онищенко є підозрюваним, згадується фірма "Газтранспроект", яка у 2015 році була обрана постачальником газу для "Центренерго" без відкритих торгів.
У той період бізнес-партнер президента Ігор Коненко вже став народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".
"Центренерго" у березні 2015 року уклало угоду з "Газтранспроектом" на суму 194,63 млн грн. Було замовлено 19 млн кубометрів газу по 10 244 грн. за тисячу кубометрів з постачанням впродовж року. Це майже вдвічі дорожче від граничної ціни газу для промисловості, встановленої НКРЕКП на літо 2015 року – 6 600 грн.
Таким чином вказані Онищенком 2000 грн становлять близько 20% від закупівельної ціни "Центренерго".
Засновником і директором ТОВ "Газтранспроект" був Юрій Смаглюк. За даними НАБУ, Онищенко залучив його до злочинної діяльності.
"Смаглюку Ю.М. передбачалось виконувати роль фактичного директора суб’єкта господарювання, створеного з метою прикриття незаконної діяльності та стати формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, а також використовуючи надані йому повноваження керівника підприємства, проводити подальшу реалізацію природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами", – йдеться у поданні на арешт Онищенка, підписаному головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.
Повідомлялось, що фірми Онищенка викупали газ на фіктивних аукціонах по 2400 гривень за тисячу кубометрів, а потім перепродавало по ринковій ціні 6 900 грн.
За даними "ЛІГАБізнесІнформ", фірма "Газтранспроект" також вела справи з Одеським припортовим заводом. Було оприлюднено проект угоди між фірмою та ОПЗ на поставку газу на державний завод по давальницькій схемі. Вона передбачає, що у другому півріччі 2015 року майже вся робота ОПЗ мала вестись на газі "Газтранспроекту", і саме цій фірмі мала належати вся отримана з цього газу продукція – аміак та карбамід.
За даними "Ліги", "Газтранспроект" тримало рахунки у "Діамантбанку" Давида Жванії. Бізнес-партнер Жванії Сергій Перелома торік став замголови правління "Нафтогазу України", а цього року очолив наглядову раду Одеського припортового заводу. Після цього у ЗМІ і з'явився проект угоди ОПЗ і "Газтранспроекту". Проти Переломи було порушено справу.
У березні 2016 року по "Газтранспроекту" було порушено справу про банкрутство. Фірму переписали на Андрія Рассихіна з непідконтрольної Україні Горлівки.