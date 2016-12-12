Кириленко: Брехня, що "чорні списки" на час Євробачення скасують

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заперечує можливість скасування "чорних списків" російських діячів культури на час проведення "Євробачення" у 2017 році.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо", передає "Інтерфакс-Україна".



"Зараз ось з Росії запустили чергову плітку, причому не через російські, а європейські ЗМІ з сумнівною репутацією, що, мовляв, на час "Євробачення" будуть скасовані так звані "чорні списки" і сюди хлине вся ця російська попса, яка буде тут співати і розповідати нам, що, мовляв, ніякої України немає, а Крим – це споконвічна Росія, – це пряма неправда", – заявив Криленко.



Він наголосив, що мотивом для виключення діяча культури з "чорного списку" є визнання ним територіальної цілісності України і агресії Російської Федерації.



Кириленко додав, що російські ЗМІ поширюють іще одну брехню – про те, що нібито "Євробачення-2017" відбудеться в Москві.

Раніше перший заступник гендиректора НТКУ, виконавчий продюсер "Євробачення"-2017 Олександр Харебін спростував чутки про те, що Європейська мовна спілка нібито просила Україну скасувати "чорні списки" для артистів із РФ на час пісенного конкурсу.